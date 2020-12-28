В Хабаровске водитель, лишенный прав, врезался на машине в фонарный столб. Происшествие случилось днем в минувшие сутки, 27 декабря 2020 года. По предварительной информации, автомобиль Toyota Mark-Х двигался по проспекту 60-летия Октября со стороны улицы Хабаровской в сторону переулка Гаражного.- Авария случилась в районе дома №127. Основной версией произошедшего называют тот факт, что водитель потерял контроль за движением, не справился с управлением. Машина выехала за пределы проезжей части справа по ходу движения и врезалась в световую опору, - рассказал информированный источник.В аварии пострадал только водитель разбитой иномарки. У него диагностировали рвано-ушибленную рану лобной области, ушибы на плече и правом бедре. Известно, что на момент происшествия мужчина был трезв.