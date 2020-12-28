На заседании Законодательной думы Хабаровского края было принято два важных обращения в Государственную думу РФ. Они касаются пенсионных прав коренных малочисленных народов Севера.Для тех из них, кто постоянно живет на землях предков, пенсионный возраст не увеличился - согласно федеральному законодательству они уходят на пенсию в 55 (мужчины) и 50 лет (женщины). Однако возникла, как считают краевые депутаты, несправедливость: работающие граждане из числа КМНС, достигшие пенсионного возраста, потеряли право на социальную пенсию.- В думу поступают обращения от жителей края по восстановлению права на выплату социальной пенсии по старости при продолжении трудовой деятельности. Жизнь в северных и приравненных к ним территориях нелегка, - говорит Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета думы края по вопросам социальной политики. - Коренные народы живут в сложных природно-климатических условиях. Их не зря называют малочисленными - их действительно мало, поэтому к ним должно быть особое внимание. Мы должны заботиться о культуре всех народов России, особое внимание нужно уделять тем, кто находится в уязвимом положении. Кроме того, мы пониманием, что пенсионеры продолжают трудиться из-за необходимости.По мнению краевых депутатов, все эти обстоятельства требуют формирования особой государственной политики в отношении малочисленных народов Севера.Также чтобы уравнять права на получение социальной пенсии между коренными народами Севера и получателями социальной пенсии, проживающими в разных территориях, депутаты предлагают включить в перечень районов проживания малочисленных народов Севера городские округа «Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-Амуре», а также Бикинский, Вяземский, Хабаровский, имени Лазо муниципальные районы. В настоящее время эти территории не входят в утвержденный перечень, и возможности реализовать свое право на получение социальной пенсии по старости в возрасте 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно) лишены более 3 800 человек, относящиеся к малочисленным народам Севера. Из них более 400 человек достигнут этого возраста в период 2021-2023 годов.Обращения к Владимиру Володину, председателю Государственной думы, и Антону Котякову, министру труда и социальной защиты Российской Федерации, будут направлены в ближайшие дни. Краевые парламентарии также намерены обратиться за поддержкой к коллегам в госдуме и сенаторам от Хабаровского края.