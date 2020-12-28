В Хабаровске открылись все новогодние городки. Горожане уже опробовали горки и покатались на коньках. Желающие уже фотографируются у новогодних елок и ледовых скульптур. Территории украсили иллюминацией и светодиодными фигурами, практически везде звучит музыка.- В Хабаровске открыли 12 больших новогодних городков (включая краевой на площади имени Ленина) и более 160 дворовых площадок, украшенных хабаровчанами. В городе работают девять катков на муниципальных стадионах и в популярных местах массового отдыха. Во дворах обустроили 65 хоккейных коробок, - рассказали в пресс-службе городской администрации.Отметим также, что наступившие холода не стали помехой для жителей краевой столицы. Горожане отдыхают на свежем воздухе целыми семьями. Ежегодно во время новогодних каникул только парк «Динамо» посещают порядка 210 тысяч человек. Там успевает побывать каждый третий хабаровчанин.