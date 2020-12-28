По данным на утро 28 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре, действующего на базе городской больницы №2, лечится 431 человек. Из них у 238 официально подтверждено заражение коронавирусом. За минувшие сутки госпитализировали 16 человек, выписали по выздоровлению - пять.- В реанимационном отделении находится 29 пациентов. У одного человека только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечение получают 192 пациента с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки с этим заболеванием госпитализировали 25 человек, - рассказали в пресс-службе городской администрации.В инфекционный госпиталь городской больницы №4 госпитализировали девять человек. Выписали по выздоровлению 13 человек. Всего в госпитале находятся 259 человек.Жителей и гостей города убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома.