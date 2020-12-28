В Хабаровском крае юным спортсменам сделали хоккейную коробку. Детей начнут тренировать в поселке Эльбан Амурского района. Там открыли обособленное подразделение краевого центра развития хоккея «Амур». Инициатива по созданию в поселке любительской команды принадлежит местным жителям.Тренировать юных хоккеистов будет Андрей Кокшаров - местный специалист с высшим профильным образованием и большим опытом работы в отрасли. Сначала к занятиям планируют привлечь 45 человек разных возрастов.- В подарок юным спортсменам также привезли комплекты защитной экипировки для полевых игроков и вратарей, клюшки, - рассказал директор спортивной школы «Хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур» Станислав Кисляченко.Ранее сообщалось, что обособленные подразделения по хоккею с шайбой работают также в Советско-Гаванском районе и Комсомольске-на-Амуре.