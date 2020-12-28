В Еврейской автономии появились 20 новых ФАПов. Для будущих работников предусмотрели жилые помещения для врачей. Теперь медики смогут переехать из приспособленных помещений и аварийных зданий в новые строения.- В фельдшерско- акушерских пунктах есть автономное отопление и водоснабжение. Температура в помещениях зависит от работы местной котельной, то есть сотрудникам не придется самостоятельно отапливать их или обеспечивать водой, - сообщил медицинский инсайдер Еврейской автономной области.Во время обустройства ФАПов предусмотрели и возможности для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Для них на входе оборудовали поручни и пандус. В самих помещениях установили новое медицинское оборудование. В скором времени оформят новые здания в оперативное управление и получат лицензию на медицинскую деятельность по новым адресам размещения ФАПов.