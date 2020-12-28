Открыла конференцию заместитель председателя Дальневосточного Сбербанка Наталья Цыкал.- 2020 год, несомненно, выдался действительно необычным - сложным и турбулентным, но несмотря на это, он стал годом возможностей. В этот, казалось бы, непростой период, мы выдали рекордное число ипотечных кредитов и помогли рекордному количеству дальневосточников обрести жилье. Конечно, нам помогли программы, которые мы реализуем вместе с правительством - это, в первую очередь, и «Дальневосточная ипотека», и «Господдержка 2020». Однако Сбер, как лидер рынка, тоже не отстает. Дистанционные сервисы, которые мы предлагаем, позволили нам даже в период пандемии не прекращать обслуживание клиентов и сделать так, чтобы пандемия не стала поводом отказываться от своей мечты о собственном доме. Ну и, конечно, в течение года мы несколько раз улучшали условия кредитования, - отметила она.Директор направления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Дальневосточного Сбербанка Наталья Романова рассказала участникам о результатах работы банка в 2020 году. Так, в этом году почти 30 тысяч клиентов выбрали Сбер для оформления ипотеки. Из них почти половина кредитов была выдана по социальным программам, таким как «Дальневосточная ипотека», «Господдержка 2020», «Сельская ипотека» и «Молодая семья».Технологии не стоят на месте, и сегодня любую услугу можно получить онлайн. Это очень удобно, и не только для покупателей жилья - новые возможности сервиса «ДомКлик от Сбера» дают риелторам рабочие инструменты для успешных продаж. О них рассказала территориальный менеджер по работе с партнерами жилищного кредитования Надежда Богатырева. Так, сегодня весь процесс приобретения жилья можно оформить дистанционно: от подачи заявки на ипотеку и подбора объекта через онлайн-витрину до электронной регистрации сделки через Росреестр и безопасных расчетов - все эти сервисы доступны на платформе ДомКлик. Кроме того, ДомКлик - это единственная площадка, где риелторы имеют возможность получать целевых клиентов с одобренной ипотекой для подбора им объектов недвижимости. Еще один полезный сервис для увеличения продаж агентов - размещение и продвижение объявлений о продаваемой недвижимости. В случае выбора такого объекта недвижимости и его покупки в ипотеку у клиента есть возможность получить скидку -0,3% по ипотечной ставке, провести сделку без отчета об оценке, а также совершить актуальный в наше время онлайн-показ квартир.Также в ходе конференции эксперты Сбера рассказали о новогодних предложениях компаний экосистемы, возможностях телемедицины от СберЗдоровье и о методах оценки лояльности клиентов.