АО «Россельхозбанк» открыл экосистему «Мое время» www.moe-vremya.ru для аудитории старше 55 лет в формате интернет-ресурса. Банк имеет специализированную линейку продуктов для старшего поколения, пользуется заслуженным доверием целевой аудитории, подтвержденным многолетним успешным опытом привлечения и обслуживания таких клиентов. Сервис играет роль комфортного пространства в интернете для людей пенсионного и предпенсионного возраста.Пользователям сервиса доступен онлайн-журнал со статьями по актуальным для старшего поколения вопросам: о налогах и сбережениях, изменениях в законодательстве, недвижимости, медицине, ЖКХ, материалы о здоровом образе жизни и семейных отношениях, советы для дачников и огородников. Пользователи могут обсуждать статьи, оставлять отзывы о банковских продуктах, задавать уточняющие вопросы экспертам и делиться личным опытом друг с другом.Посетители экосистемы смогут получить услуги в области телемедицины, страховых продуктов, социального сервиса, а также финансовой грамотности. На экосистеме «Мое время» представлены продукты банка, которые разработаны специально для людей пенсионного и предпенсионного возраста и предлагаются на льготных условиях. При регистрации пользователи получают не только возможность приобрести услуги банка и партнеров, но и специальные предложения, например - месяц бесплатного пользования услугами и сервисами партнеров банка.Интерфейс ресурса www.moe-vremya.ru интуитивно понятен и удобен в навигации даже для начинающих пользователей интернета. Посетители экосистемы всегда смогут рассчитывать на консультативную поддержку сотрудников банка.Кроме того, для повышения финансовой грамотности людей старшего поколения на ресурсе создана специальная рубрика «Деньги», в рамках которой будут публиковаться материалы с описанием финансовых инструментов и техник обращения с деньгами, советы по безопасности банковских операций, а также полезная нормативная информация.