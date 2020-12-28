В Хабаровске выбрали победителей конкурса «Амурский хрусталь -2020». Творческое состязание прошло с 22 по 25 декабря. Скульпторы создавали недолговечные творения на тему «Мульт -карнавал». Вдохновение художники черпали в сюжетах отечественных и зарубежных мультфильмов.- Уровень мастерства скульпторов был высоким. Они практически ни в чем не уступали друг другу. Выбор сделать было сложно, но с этой задачей справились. Имена победителей назовут 30 декабря во время церемонии награждения лауреатов и участников ледовой баталии, - рассказали в пресс-службе городской администрации.Напомним, автор лучшей работы получит 80 тысяч рублей за первое место. Денежные призы предусмотрены также за места со второго по шестое и с седьмого по девятое. Кроме того, участникам вручат эксклюзивные медали ручной работы.