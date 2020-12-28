Жителям Хабаровского края пожелали не встречать Новый год с COVID-19. Флешмоб поддержали медики, стоящие на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Суть его сводится к напоминанию, что провести новогодние праздники в больнице - не сама лучшая перспектива. Поэтому лучше позаботиться о том, чтобы этого не случилось.Жителей края убедительно просят избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Не забывайте проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку, дезинфицировать свои гаджеты.Флешмоб всероссийского масштаба набирает обороты в соцсети. Найти информацию можно по хэштегу #НеВстречайтеНовыйГодСНами. Чтобы присоединиться к акции, нужно выложить фотографии в социальные сети с табличкой и хэштегом #НеВстречайтеНовыйГодСНами и #НеВстречайтеНовыйГодСНамииCOVID-19.