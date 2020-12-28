В Хабаровском крае обеспечат безопасный Новый год. Глава региона Михаил Дегтярев поручил создать для этого все условия.- Задача органов власти на краевом и муниципальном уровнях - обеспечить четкую работу объектов жизнеобеспечения. У всех в домах должны быть свет и тепло, при посещении торговых центров, театров, кинотеатров, катков и спортивных площадок посетители должны чувствовать себя в безопасности, - подчеркнул врио губернатора Хабаровского края при рассмотрении в краевом правительстве вопроса подготовки к новогодним каникулам.На Новый год в крае запланировали около двух тысяч мероприятий. Однако треть из них пройдет в онлайн-формате, либо с минимальным количеством участников и соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.Охрану порядка на праздниках в Хабаровске обеспечат более тысячи сотрудников полиции, около 200 военнослужащих Росгвардии. Главам муниципальных образований напомнили, что объекты теплоэнергетики и коммунальной инфраструктуры должны работать бесперебойно.