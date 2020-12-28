В Хабаровском крае проведут Суперкубок России по хоккею с мячом. Вопросы подготовки к нему обсудили накануне в региональном правительстве. Основной темой встречи стало соблюдение всех необходимых требований при проведении домашних матчей профессиональных клубов края.Ранее сообщалось о том, что местные власти разрешили болельщикам присутствовать на матчах. Главное условие: общая заполняемость трибун не должна превышать 30 процентов.- Под особый контроль эту работу я прошу взять региональное министерство физической культуры и спорта. Наш клуб четыре раза становился обладателем Суперкубка. Юбилейная пятая победа хоккейной дружины станет хорошим подарком для жителей края к Новому году. Пожелаем успеха нашей команде, - отметил Александр Никитин, первый заместитель председателя правительства края - руководитель аппарата губернатора и правительства края.Для тех, кто не сможет попасть на трибуны, организуют прямую трансляцию на телеканалах «Губерния» и «6 ТВ». Болельщикам, которые придут посмотреть матч, на входе измерят температуру тела. Зрителей убедительно просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.