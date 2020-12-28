В ЕАО перед Новым годом стабилизировали ситуацию с коронавирусом. Тем не менее местных жителей призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Жителям региона настоятельно рекомендуют сузить круг общения на праздниках, больше времени проводить на свежем воздухе. При проведении мероприятий в школах и детсадах настоятельно рекомендуют не допускать перемешивания коллективов.На утреннике должен быть один класс или одна группа детского сада, без присутствия родителей и фотографов. Мероприятия должны исключать тесный контакт между приходящими людьми и детскими коллективами.- По последним данным, ежедневный прирост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией сейчас не превышает среднероссийского одного процента. Это результат большой работы специалистов сферы здравоохранения области, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.