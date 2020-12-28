Прокуратура в Хабаровском крае заинтересовалась отключением отопления в городе Вяземский. По предварительной информации, инцидент случился вчера, 27 декабря 2020 года. Причина отключений - порыв на головном участке сети теплоснабжения, из-за которого остановили работу центральной котельной.- На сегодняшний день проводят проверку исполнения законодательства о теплоснабжении. По итогам дадут оценку деятельности ресурсоснабжающей организации по содержанию коммунальных сетей и органов местного самоуправления при организации контроля за предоставлением жилищно-коммунальных услуг, - рассказали в пресс- службе прокуратуры Хабаровского края.При наличии оснований сотрудники прокуратуры предпримут меры реагирования.Ранее сообщалось, что в Хабаровске без отопления остались 16 домов в Первом микрорайоне. Причиной тому стал порыв на трассе диаметром 200 миллиметров.