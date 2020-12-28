Должник в Хабаровском крае оплатил штраф ради загранпоездки. Взыскание мужчине назначили за нарушение правил дорожного движения. Однако мужчина не спешил рассчитываться и сам усугубил свое и без того не очень хорошее положение.- Нарушителю предстояло оплатить 200 тысяч рублей. Его своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства, напомнили о необходимости исполнения решения суда. Однако никаких действий должник не предпринял, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.Тогда решили ограничить выезд должника за границу. Должника об этом уведомили. Видимо, мужчина не сразу понял, что происходит. Зато быстро все осознал, когда запланировал отдых за границей. Чтобы мечты сбылись, он погасил долг целиком, тогда ограничения в отношении мужчины сняли.