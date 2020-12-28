Биробиджанку от мошенников спасли случайные прохожие. По предварительной информации, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, сказав, что с ее счета мошенники пытаются снять деньги.- Горожанке предложили обезопасить деньги, а именно снять все сбережения и положить их на номера телефонов. Аферисты убедили женщину, что деньги будут храниться в безопасных ячейках. Для связи учтивый «специалист банка» дал свой номер телефона, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.Женщина отправилась в банк, сняла 109 тысяч рублей. Следуя инструкциям лжесотрудника банка, она начала переводить по 15 тысяч рублей на указанные номера телефонов. Случайные прохожие вмешались, когда пенсионерка уже отправила мошенникам 39 тысяч рублей. Бдительные горожане остановили ее и объяснили, что это мошенники. Пенсионерка обратилась в полицию. По ее заявлению завели уголовное дело по статье «Мошенничество».