Врио губернатора Михаил Дегтярев возглавляет краевой штаб по подготовке к Новому Году. Кроме праздничной программы и ее доступности для жителей края в фокусе внимания главы региона бесперебойная работа всех объектов инфраструктуры и оперативных служб. Михаил Дегтярев заслушал доклад о том, какова обстановка в коммунальной сфере на сегодняшний день.Как отметил заместитель председателя правительства края по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в регионе провели ревизию и подготовили графики дежурств на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. На ТЭЦ региона запасено 1,28 миллиона тонн угля и 51 тысяча тонн мазута. В районах с ограниченными сроками доставки топлива объекты теплоэнергетики обеспечены топливом полностью.Отметим также, что в регионе создали резерв материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций. На это потратили 862 миллиона рублей. Есть муниципальный резерв для ликвидации возможных ЧС на объектах ЖКХ на сумму 69,7 миллиона рублей, аварийный запас материалов на предприятиях ТЭК на сумму 312,3 миллиона рублей.Перед новогодними праздниками также проверили укомплектованность объектов жизнеобеспечения и социально важных объектов резервными источниками электричества. На сегодняшний день из 313 муниципальных котельных в 280 есть резервные дизель-генераторы, на остальных есть возможность переключения на запасные линии электроснабжения.