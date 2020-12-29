Сегодня, 29 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -28 -26, днем -23 -21, ветер юго-западный 9-14 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью -32 -26, днем -25 -18, ветер западный 9-14 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -45 -22, днем -32 -17, ветер западный 2-13 м/с. На севере края преимущественно без существенных осадков (Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы - местами небольшой снег), ночью -32 -26, днем -28 -22, ветер западный, северо-западный 4-11 м/с, на побережье Тугуро-Чумиканского района порывы до 15-20 м/с.Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 34068.