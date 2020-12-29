Глава Хабаровского края исполнил новогоднее желание воспитанницы детского дома. О мечте девочки Михаил Дегтярев узнал во время акции «Елка желаний». Участие в ней традиционно принимали воспитанники детских домов, дети из многодетных семей и юные дальневосточники с особенностями здоровья.- Акция стартовала 10 декабря во Владивостоке. О ее начале объявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. К ним присоединились руководители регионов ДФО, принимавшие участие в заседании совета при полпреде, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.Михаилу Дегтяреву выпала миссия поздравить с новым годом шестнадцатилетнюю воспитанницу хабаровского детского дома №5 Екатерину Шатрову. Она мечтала поехать во всероссийский детский центр «Океан». В следующем году она сможет совершить свое путешествие за счет сертификата, который ей вручил врио губернатора края.