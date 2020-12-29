По данным на утро 29 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды, отопления. В краевом центре не работает 17 лифтов. За минувшие сутки на дороги города высыпали 0,1 тонны песчано- соляной смеси и реагента, с улиц города собрали и вывезли 271 кубометр снега.- Также за минувшие сутки случилось 48 дорожных аварий. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 825 раз. Сегодня утром на городские маршруты вышло 573 единицы общественного транспорта. Из них 31 трамвай, 18 троллейбусов и 524 автобуса, - рассказали в городской администрации.По данным регионального минздрава, на вечер 28 декабря в крае общее число заражений коронавирусом 34068. Из них вылечившихся 29881. За минувшие сутки в регионе выявили 340 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 136 - в краевой столице.