Останки человека нашли в сгоревшем полуприцепе в Еврейской автномии. Сообщение о происшествии спасателям поступило вчера утром, 28 декабря. По предварительным данным, был хлопок и возгорание по улице Шолом-Алейхема в Биробиджане.- Очевидцем произошедшего стала жительница одного из домов. Она услышала громкий звук, увидела зарево от пожара и вызвала огнеборцев. На место происшествия отправились расчеты пожарно-спасательной части №8 в составе 12 человек и двух единиц техники, а также полицейские, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.На месте происшествия нашли горящий искореженный полуприцеп от автомобиля. Возгорание смогли потушить, в ходе разведки выяснили, что в полуприцепе находился баллон с кислородом.Дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы, сотрудники полиции и следственного комитета работают на месте происшествия. Личность погибшего, причины и обстоятельства инцидента, а так же нанесенный ущерб устанавливают.