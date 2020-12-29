Благоустройство Хабаровска обошлось в 2020 году в 2,5 миллиарда рублей. На эти деньги отремонтировали дороги, ливневки, перекрестки, установили дорожные знаки, наружное освещения и другое.- Из указанной суммы 1,6 миллиарда рублей потратили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В городе привели в порядок 56 участков улично-дорожной сети. В этом году отремонтировали улицу Шелеста, закончилась реконструкция улицы Краснореченской, - рассказали в пресс-службе городской администрации.В городе ликвидировали 39 мест концентрации ДТП. Близ семи детских учебных заведений сделали пешеходные переходы. Также в краевой столице заработали 143 новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД на 25 объектах. В краевой столице за год отремонтировали больше 1150 погонных метров линий электроосвещения на улицах Индустриальная, Обозная, Краснознаменная, в сквере дружбы между российским Хабаровском и китайским Фуюанем, в проезде от улицы Космической, 13 до территории гимназии №1, в парке «Северный».