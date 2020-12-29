В Хабаровском крае отметили рост числа самозанятых. Число предпринимателей тоже заметно увеличилось. Такие итоги сделали по итогам 2020 года. Как заявила Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства региона, на аппаратном совещании, в целом экономика края показала стабильность.К концу года субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе 50 тысяч 302. В августе их было зарегистрировано чуть более 49 тысяч. Специалисты связывают это в том числе с мерами поддержки, которые предприняли в этом году в связи с пандемией.- Напомним, с 1 июля по инициативе президента РФ Владимира Путина в крае ввели налог на профессиональный доход. За это время в качестве самозанятых зарегистрировались 5 557 жителей края, при этом только за декабрь прирост составил более 1500 человек, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.