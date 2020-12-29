В Амурский район Хабаровского края привезли экспресс-тесты на COVID-19. Их распределили по всем лечебным подразделениям КГБУЗ «Амурская ЦРБ». Экспресс-тесты используют, чтобы за считанные минуты определить, заражен ли пациент коронавирусом.- Исследование представляет собой определение антигена - прямого маркера коронавируса. Специалисты называют тестирование прямым аналогом ПЦР-тестирования, потому что при проведении теста берется мазок из носа. Однако в отличие от ПЦР, результат получается моментально, - рассказали в региональном минздраве.Отметим также, что использовать экспресс-тесты будут не для массового скрининга. Они нужны для определения наличия COVID-19 при экстренном поступлении на стационарное лечение.Напомним, согласно информации регионального минздрава, на вечер 28 декабря 2020 года общее число заражений коронавирусом в крае 34068.