Рейтинг мест будет формироваться на основе отзывов тех посетителей, которые в них побывали. Они смогут оценить выполнение мер безопасности сотрудниками заведений: наличие антисептиков, использование масок, соблюдение социальной дистанции.Сейчас пользователи могут оценить по параметрам безопасности кафе, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Постепенно добавятся магазины, фитнес-центры, музеи, театры и другие места, где важно соблюдать меры профилактики коронавируса.Поставить оценку заведению пользователи смогут в его карточке на 2gis.ru - в форме создания отзыва. А посетители, которые совершили покупку в заведении и оплатили ее картой Сбера, могут получить push-уведомление в СберБанк Онлайн и написать верифицированный отзыв - факт транзакции будет подтверждением того, что автор отзыва действительно приобрел товар или услугу.Компании с высоким рейтингом будут отмечены специальным бейджем «Здесь безопасно» в онлайн-версии 2ГИС. В будущем рейтинг появится и в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android.