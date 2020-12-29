В Хабаровском крае обеспечат качественной питьевой водой почти 16 тысяч человек. Для этого спроектируют пять объектов водоснабжения в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, в селах Троицкое, Благодатное и Осиновая Речка. Деньги на реализацию этих идей собираются получить по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология».Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин, на сегодняшний день самая напряженная ситуация с качеством питьевой воды в Бикине. Чтобы решить проблему, надо обновить всю городскую систему водоснабжения. Проект ее реконструкции - один из самых крупных и сложных. Он проходит госэкспертизу. На его реализацию планируют потратить почти 800 миллионов рублей.В крае также разрабатывают проектную документацию на строительство станций водоподготовки в селах Осиновая Речка и Благодатное в Хабаровском районе. Проекты новых систем централизованного водоснабжения в селе Троицкое Нанайского района и в микрорайоне Дружба Комсомольска-на-Амуре проходят государственную экспертизу.