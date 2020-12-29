По данным на утро 29 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале, действующем на базе городской больницы №2 Комсомольска-на-Амуре, на стационарном лечении находятся 407 человек. Из них у 205 пациентов лабораторно подтвержден COVID-19. За минувшие сутки госпитализировали 31 человека, выписали по выздоровлению - 49.- В реанимационном отделении находится 22 пациента. У одного человека, контактировавшего с зараженными, только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечение получает 201 пациент с внебольничной пневмонией. За последние сутки с этим диагнозом госпитализировали 41 пациента, - рассказали в пресс-службе мэрии.В инфекционный госпиталь городской больницы №4 госпитализировали 26 человек. Выписали по выздоровлению 34 человека. Всего в госпитале 251 человек.Жителей и гостей города убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.