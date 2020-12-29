- Впервые в этом году для удобства наших клиентов Почта России совместно с издательствами существенно увеличила срок действия скидок на подписку. Постоянные читатели смогли оформить свои любимые издания со значительной скидкой, - отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.Почта России рассматривает доставку газет и журналов как социально значимое направление работы, поэтому в дни акции дополнительно к скидкам издательств снизила цену на 1700 изданий - скидки достигали 30%. Кроме этого, в этом году расширен перечень региональных изданий, доступных для онлайн-подписки - читатели оформляли подписку на большинство изданий в привычной обстановке в мобильном приложении Почты России или с помощью персонального компьютера на сайте компании podpiska.pochta.ru.Отметим, что подписная кампания продолжается. Для обеспечения адресной помощи детям и одиноким пожилым людям, проживающим в социальных учреждениях, Почта России организовала благотворительную подписку. В торговом центре Броско Молл (улица Пионерская, 2В) и в центральном почтовом отделении (улица Муравьева-Амурского, 28) установили праздничные инсталляции благотворительной акции «Дерево Добра». Все желающие могут снять с елочки оранжевые свитки-квитанции на газеты и журналы и оформить подарок детским социальным учреждениям и домам ветеранов. Все участники акции получают уникальную рождественскую открытку, а также смогут продлить благотворительную акцию в социальных сетях, сделав памятное фото в новогодней фотозоне с хэштегом #ДЕРЕВОДОБРА.