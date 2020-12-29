Охотоведу присвоили звание «Заслуженный работник охотничьего хозяйства Хабаровского края». Почет оказали Юрию Мифодьевичу Дунишенко, ученому-охотоведу, консультанту Дальневосточного филиала «ВНИИОЗ имени профессора Б. М. Житкова». Об этом сообщили в краевом министерстве природных ресурсов.Юрий Мифодьевич считается непререкаемым авторитетом и знатоком фауны Дальнего Востока во всем мире. Он коренной дальневосточник, человек, которым край может по праву гордиться. Ему уже 80 лет, но он по-прежнему в строю и готов делиться своими знаниями и опытом с другими.Распоряжение о присвоении звания подписал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. В документе говорится, что столь почетное звание Юрию Мифодьевичу присвоили за заслуги в развитии охотничьего хозяйства в Хабаровском крае, восстановлении, сохранении и приумножении численности и среды обитания животных.Редакция «КП»-Хабаровск» присоединяется к поздравлениям.