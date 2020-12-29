В Хабаровске осудят мужчину, сбросившего женщину с балкона. По версии следствия, фигурант совершил преступление во время ссоры с потерпевшей. Трагедия случилась в мае 2020 года, когда обвиняемый и 37-летняя пострадавшая распивали спиртное.- По предварительной информации, сначала мужчина и женщина начали ссориться. В порыве эмоций мужчина сбросил приятельницу с балкона восьмого этажа. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.Отметим также, что фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В прошлом его уже судили за совершение имущественных преступлений и незаконный оборот наркотических средств. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором Индустриального района Хабаровска обвинительным заключением находится в суде на рассмотрении.