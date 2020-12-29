Температура в новогоднюю ночь в Хабаровске 2020-2021 опустится до -30 градусов. Такой прогноз сделали специалисты Дальневосточного УГМС. Дневная температура 31 декабря 2020 года будет на отметке -22 -24 градуса, 1 января 2021 года чуть холоднее -23 -25 градусов мороза.Начиная со 2 января 2021 года ожидается небольшое повышение температуры воздуха. По предварительным данным, столбик термометра поднимется до -19 градусов. Отметим также, что осадков в краевой столице в начале января не ожидается.Жителей региона просят учитывать прогноз погоды при планировании праздников. Пожалуйста, будьте внимательнее, одевайтесь теплее, берегите свое здоровье.Ранее в прогнозе погоды на январь 2021 года сообщалось, что погода не будет располагать к нырянию в прорубь во время Крещения. Учитывая, что многие хабаровчане накануне переболели коронавирусом или ОРВИ, организм у многих людей сейчас может быть ослаблен - рассчитывайте свои силы правильно.