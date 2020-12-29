В селе Чумикан Хабаровского края отменили карантин по коронавирусу. Михаил Дегтярев, врио губернатора региона, подписал постановление сегодня, 29 декабря. Документ опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовых документов Хабаровского края.Напомним, ограничительные меры ввели на территории поселения 21 ноября 2020 года. Ранее сообщалось, что в Тугуро-Чумиканском районе зафиксировали вспышку заражения коронавирусом. В районе проживает чуть меньше двух тысяч человек. В связи с этим районный центр, село Чумикан, с 00:00 часов 22 ноября закрылся на карантин. Выезд из села возможен был только после двухнедельного пребывания на строгом карантине.В превентивных целях во всех административных и общественных зданиях, в магазинах проводили дезинфекцию. Работающим предприятиям рекомендовали регулярно, по нескольку раз проводить санобработку.