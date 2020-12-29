Антикоронавирусная елка мэра прошла в Биробиджане. Посетителям мероприятия на входе измеряли температуру, обрабатывали руки, в зале была шахматная посадка. Для гостей организовали праздничный, но короткий концерт. Хороводов вокруг елки не было. Все требования Роспотребнадзора были соблюдены.- На мероприятие пригласили старшеклассников, отличившихся в учебе, общественной деятельности, творчестве и спорте. Глава городской администрации пожелал ребятам успешно окончить школу и освоить любимые профессии, - рассказали в пресс- службе городской администрации.После праздничного концерта каждый участник встречи с мэром получил новогодний подарок. В завершение молодежь приняла участие в фотосессии.Напомним, по данным на утро 29 декабря 2020, общее число заболевших в области 3715. Из них выздоровели 2721, умерли 70.