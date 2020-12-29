В Хабаровском крае ряды кадетов МЧС России пополнили новым составом. Церемония принесения присяги прошла в школе поселка Солнечный. Клятву хорошо учиться и быть примером для своих друзей дали 30 школьников. После этого каждый второклассник получил заветные кадетские погоны, которые теперь будет носить до окончания школы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Ребята, ставшие кадетами, не только познают азы знаний по общеобразовательным предметам, но и освоят основы безопасности. Теорию и навыки по спасательному делу ребята потом отрабатывают на практике, например, в ходе полевого лагеря «Школа безопасности». Пусть не все школьники в будущем выберут профессию спасателя. Зато каждому из них во взрослой жизни пригодятся знания, полученные в кадетском классе.