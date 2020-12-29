В Хабаровске отрыли еще три ледовые переправы. Временные дороги освидетельствовали в районе имени Полины Осипенко. Две из них соединили населенные пункты Оглонги и Удинск по льду реки Амгунь и протоки Сомнинской. Третья переправа через реку Амгунь находится близ устья ручья Талакан.- Переправы отвечают требованиям законодательства и готовы обеспечить безопасное перемещение граждан на льду как пешком, так и на машине. На всех зимниках установили посты регулирования, аншлаги и средства спасения. Также на временных трассах установили дорожные знаки и информационные стенды, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.По данным на 29 декабря 2020 года, в крае действуют восемь ледовых переправ. Три из них в районе имени Полины Осипенко, по две в Хабаровском и Охотском районах, одна в Верхнебуреинском районе.