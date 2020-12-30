Жители Хабаровского края, потерявшие работу во время пандемии, прошли переобучение. На ее реализацию из казны выделили грант - почти 37 миллионов рублей. В общей сложности 997 человек освоили новые специальности и успешно сдали демонстрационный экзамен по рабочим профессиям, еще 503 человека повысили квалификацию.- Обучение проводили на базе 13 краевых и двух федеральных центров обучения, расположенных в техникумах и колледжах, по 28 компетенциям. Самыми востребованными стали направления «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сварочные технологии», «Спасательные работы» и «Парикмахерское искусство», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.Напомним, Хабаровский краевой институт развития образования и Комитет по труду и занятости региона ведут активную работу по трудоустройству выпускников. В Правительство России направили письмо с предложением продлить реализацию программы в 2021 году.