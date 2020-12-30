В Хабаровском крае отремонтируют с полтысячи домов. Такие планы озвучили на 2021 год. Общая стоимость работ превысит один миллиард рублей.- В список внесли 185 многоквартирных домов в Хабаровске, 91 дом в Комсомольске-на-Амуре, более 200 домов по всему региону, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ. - Эта цифра не окончательная, так как фонд капремонта постоянно принимает новые заявки от собственников. Ожидается, что к концу года число отремонтированных домов может оказаться больше.Отметим также, что в фонде уже начали реализацию нового плана. На сегодняшний день провели торги, заключил контракты с подрядчиками по 560 домам. Это уже превышает количество объектов, заявленное в краткосрочном плане. К слову, в регионе с 2014 года привели в порядок 2377 домов. Жилищные условия смогли улучшить более 540 тысяч граждан.