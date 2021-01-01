По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, уже традиционный забег обещаний пробежали в первый день нового 2021 года смогли жители и гости краевой столицы. Дистанция символичная – 2021 метр. Стартовали спортсмены от колеса обозрения, пробежали до памятника маршалу Василевскому и обратно. Каждыи участник получил нагрудный номер, где написал свои обещания и цели на 2021 год.Акция дала старт мероприятиям краевой декады спорта и здоровья, которая продлится до 10 января. В первые дни нового года для жителей региона будет организовано около 150 физкультурных событий, которые пройдут во всех муниципальных образованиях, сообщает источник.