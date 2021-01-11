По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, первые 10 дней нового года в регионе прошли без чрезвычайных ситуаций. В крае с начала года зарегистрировано 167 техногенных пожаров, 90% из них - в жилых домах. Не обошлось без жертв - пожары унесли жизни пяти человек, четверо получили травмы. В прошлом году за тот же период возгораний было больше на 5%. Жертв, соответственно, тоже было больше.- За минувший период пожарно-спасательные подразделения трижды реагировали на вызовы по повышенному номеру. Это были возгорания на производственном складе, предприятии деревопереработки и в жилом деревянном доме. Все они были оперативно ликвидированы, - отметил Алексей Яковлев, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.Во время каникул не прекращалась профилактическая работа, инспекторы проводили беседы с жителями частного сектора, инструктировали их.Помимо пожарной безопасности велась работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Инспекторами ГИМС самостоятельно, а также совместно с сотрудниками ГИБДД, Рыбоохраны, органов местного самоуправления проведено 25 рейдов и патрулирований на водоемах. Благодаря профилактической работе происшествий на водоемах не допущено.