В пресс-службе администрации города сообщают, что из-за сильных холодов и пандемии жители города не спешили проводить время в уличных новогодних городках. Однако те, кто не успел насладиться их красотами, еще смогут это сделать: они будут работать до конца февраля, а морозы, по прогнозам синоптиков, перестанут лютовать в Хабаровске уже в середине текущей недели.Оксана Койкова, консультант городского управления по делам молодежи и социальным вопросам, рассказала, что в общей сложности на минувших праздниках у городских елей повеселились около 80 тысяч взрослых и маленьких хабаровчан, что значительно меньше, чем в прошлом году, причина тому - низкие температуры и неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в городе. Даже традиционное паломничество в парк «Динамо» в рождественские каникулы было на этот раз не таким активным. Если в прошлые годы в праздники его посещали порядка 210 тысяч человек, то в этом году в парке погуляли немногим более 40 тысяч жителей и гостей Хабаровска.