По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 января в Хабаровском крае обстановка спокойная. Никаких опасных метеорологических явлений не предвидится.В Хабаровске без осадков, но достаточно тепло, днем от -15 до -17, ветер западный 4-9 м/с;В южных районах ночью местами небольшой снег, днем от -12 до -18, ветер западный 7-12 м/с;В центральных районах ночью местами небольшой снег, днем от -10 до -27, ветер различных направлений 2-14 м/с;На севере края преимущественно без осадков, днем от -17 до -25, ветер западный, северо-западный 3-12 м/с, в Тугуро-Чумиканском районе местами порывы ветра 15-18 м/с.Солнечная активность очень низкая. На реках края ледостав. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.Сегодня 15 января - первая неделя нового года подходит к концу. Жителей и гостей края просят воздержаться от походов в гости к пожилым людям, чтобы не подвергать их риску заражения коронавирусом. Обязательно носите маски и обрабатывайте руки и поверхности антисептиком.