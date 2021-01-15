В Хабаровском крае дети военного времени смогут получить жилье в домах ветеранов в первоочередном порядке. Соответствующий законопроект уже рассмотрен в первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.Напомним, в конце 2020 года в крае был принят закон «О детях военного времени», в рамках которого детям войны оказываются меры соцподдержки. Новый законопроект направлен в дополнение в предыдущему, он предусматривает обеспечение квартирами из жилфонда данной категории граждан.На сегодняшний день в домах ветеранов свободно порядка 45 квартир из 525. Это жилье планируется распределить среди детей военного времени. В ближайшее время закон будет принят.