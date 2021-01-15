По информации ГИБДД Хабаровска, в краевой столице за прошедшие сутки произошло 59 дорожно-транспортных происшествий. В трех из них пострадали люди.Так, вчера на перекрестке улиц Павла Морозова и Флегонтова на «красный» проехала машина и сбила пешехода. Мужчина, к счастью, остался жив.Погибших в ДТП за сутки не зарегистрировано. Однако четыре человека получили травмы.Всего нарушений ПДД за вчерашний день зафиксировано 177. Пьяными катались восемь водителей. На «встречку» выскочил один автолюбитель, на «красный» проехали четверо. Не пропустили пешеходов вчера 23 водителя, сами же пешеходы нарушили правила за сутки 17 раз. Зарегистрирован один случай нарушения перевозки детей, а без ремня катались, по данным госавтоинспекции, пять человек.