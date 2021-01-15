«Комсомольская правда» уже не раз писала о трудностях, которые настигли хабаровский «Белый театр» в прошлом году. Театр потерял дом, новое помещение не нашли, он уже находился на грани закрытия, буквально распродавались реквизит и имущество, как вдруг краевое правительство приняло решение предоставить новое помещение театру, а именно в арене «Ерофей». Сотрудники театра говорят об этом как о настоящем чуде, ведь они уже отчаялись возобновить работу.А сейчас в театре случилось еще одно новогоднее чудо - учреждение выиграло президентский грант на реализацию нового проекта.К запуску проекта «Как быть эффективным во время и после пандемии» театр должен приступить с февраля 2021 года. В рамках проекта зрителей ждут полезные лекции, занятия и другие мероприятия.