Прокуратура Хабаровского края сообщила о мошенничестве в Хабаровском крае. Предпринимателям края звонят лже-прокуроры и сообщают о намечающейся прокурорской проверке. С предпринимателей требуют предварительную плату за проверку.В прокуратуре отмечают, что такой вид мошенничества является одним из наиболее распространенных. Органы осуществляют надзорную деятельность на безвозмездной основе, по закону.Прокуратура Хабаровского края призывает предпринимателей немедленно заявлять в полицию о фактах таких звонков, а денежные средства никуда не переводить.