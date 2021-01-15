Цифровой видеосервис «Ростелекома» Wink, объединивший в себе интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатры, аудиокниги, караоке и облачные игры, представит в январе «горячие» кинопремьеры. Зрители смогут посмотреть фильмы по телевизору, в планшете, в телефоне и на компьютере.«Девяностые» - документальной проект о России, одна из эксклюзивных премьер на Wink. Многосерийная антология 2020 года посвящена темам эпохи 90-х, в частности политике, телевидению и рекламе, музыке и ночной жизни. Сериал основан на личных дневниках, аудио- и видеозаписях, редких архивных документах и двухстах интервью участников событий тех лет. Первый фильм под названием «Мумий Тролль. Морская» уже доступен к просмотру.«Преступить черту» - эротический триллер 2020 года. В главной роли красавчик Марио Касас. Герой знакомится с девушкой, но появляется ее «бывший», и начинаются шокирующие события.«Дэвид Боуи. Человек со звезды» - еще одна премьера на Wink. Биографическая драма о легендарном музыканте. Фильм рассказывает о первой поездке Дэвида в штаты, где он вдохновился на создание культового альтер эго Зигги Стардаста.«Глубокое погружение» - драматический триллер о двух сестрах, которые отправились в Норвегию на зимний дайвинг. Фильм о борьбе со стихией на дне океана понравится любителям картин о выживании в экстремальных условиях.«Локдаун по-итальянски» и «Вечер шутов, или серьезно с приветом» - фильмы для любителей комедии. Первый фильм про любовников, которые застряли дома на карантине именно в тот момент, когда собрались уйти от своих супругов. Второй, отечественный, о том, как новогодний праздник меняет судьбы разных людей.