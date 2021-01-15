По данным правительства ЕАО, на сегодняшний день по области зарегистрировано 3944 случая заболевания коронавирусом. 3404 человека выздоровело. Умерло 80 больных.Сейчас в области 42 человека госпитализированы в два инфекционных госпиталя, 418 больных лечатся на дому амбулаторно. За последние сутки проведен 161 тест на новую коронавирусную инфекцию.В декабре коечный фонд был увеличен до 318 коек. Сейчас занято 57 из них. На домашнем карантине остаются 88 человек. Во всех больницах области находится на лечении 231 пациент с пневмонией, в том числе семь детей. Из них госпитализированы 100 человек, в том числе один ребенок старше года. На ИВЛ - два взрослых пациента.