Сегодня, 15 января, в Магаданскую область привезут три тысячи доз вакцины «Спутник V» от новой коронавирусной инфекции. А с 18 января начнется массовая вакцинация, об этом сообщает пресс-служба мэрии города Магадана.В области уже поставили 442 укола, на неделе поступило еще 796 доз. До конца первого квартала в области суммарно будет 11 тысяч доз «Спутника V».- Иммунизация разбита на три этапа. Сначала среди медработников, педагогических работников и соцработников, затем силовики, работники торговли, транспорта и питания, далее - все остальные, - говорит Елена Кузьменко, и.о. министра здравоохранения и демографической политики.Прививку рекомендуют делать и тем, кто перенес COVID-19 в легкой форме. Не рекомендуется прививаться тем, кто только переболел ОРВИ. С осторожностью ставят вакцину хроникам, получающим иммунодепрессивную терапию, и онкобольным. Прививку ставят в двух амбулаторных подразделениях поликлиники №1 - на проспекте Ленина и улице Болдырева.Вакцинация является добровольной мерой. Записаться можно по единому номеру 122 или по телефону регионального колл-центра 22-00-03, а также в регистратуре амбулаторного подразделения №3 и по телефону 61-50-14. В скором времени будет доступна запись через портал Госуслуг.