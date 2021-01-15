Пресс-служба мэрии Комсомольска сообщила о кончине старейшего журналиста Комсомольска-на-Амуре – Виктора Ивановича Ларина. Он ушел из жизни в День российской печати, 13 января.Виктор Ларин родился в 1929 году в Новосибирской области, отучился на журналистском факультете в Высшей партийной школе при ЦК КПСС и в профессию зашел в 1954 году. Виктор Ларин был журналистом, работал замредактора газеты «Коммунист», замредактором газеты «Путь к коммунизму». Много лет посвятил газете «Дальневосточный Комсомолец», где с 1988 года был главным редактором.Даже на пенсии Ларин не смог сидеть без работы. Пошел работать редактором газеты «Советское Приамурье». Он никогда не оставлял журналисткой работы, был внештатным автором в СМИ Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района, участвовал в профессиональных конкурсах. За свои материалы был много раз удостоен наград, в частности дипломами губернатора Хабаровской края, дипломом Хабаровского фонда защиты диких животных. Журналист получил почётное звание Заслуженный работник культуры России, а Союз журналистов РФ наградил его почетным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом». Учитель для многих, ценный и уважаемый журналист, Виктор Ларин отдал профессии 47 лет.