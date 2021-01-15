На Дальнем Востоке планируется увеличить объемы льготных пассажирских перевозок. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой минвостокразвития России. Те дальневосточники, которые не успели приобрести льготные авиабилеты в январе – смогут это сделать в феврале, когда поступит второй транш на продажу льготных авиабилетов.- Выделение дополнительных средств - это своевременное решение, которое позволит жителям Хабаровского края воспользоваться возможностью вылететь в центральную часть России по льготным тарифам, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. Кроме того, развивать планируют как региональные, так и местные авиаперевозки.В пресс-службе напоминают, что приобрести субсидируемые билеты могут россияне в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.